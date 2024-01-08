В Хмельницкой области объекты инфраструктуры получили повреждения

По данным областной военной администрации, на одном из них произошел пожар

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры получили повреждения в результате взрывов в Хмельницкой области на западе Украины, на одном из них возник пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале Хмельницкой областной военной администрации.

По ее данным, прилеты зафиксированы "на объектах инфраструктуры области". "Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС (Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В понедельник утром воздушная тревога на территории Украины продолжалась более двух часов. Сообщалось о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Кривом Роге, Харькове, Харьковской области, Хмельницком и в подконтрольном украинским властям Запорожье.