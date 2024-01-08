Президент Кипра поменял несколько министров, включая главу Минобороны

В частности, экс-директор дипломатического офиса Марилена Рауна возглавит Госкомитет по европейским делам

НИКОСИЯ, 8 января. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис поменял нескольких членов кабинета. Так, новым министром обороны вместо Михалиса Йоргалласа назначен Василис Палмас, сообщил журналистам официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис.

Мариос Харциотис назначен новым министром юстиции и общественного порядка, Мария Панайоту - министром сельского хозяйства, развития сельхозрегионов и охраны окружающей среды, Михалис Дамианос - министром здравоохранения, Никодемос Дамиану - главой Госкомитета по научно-исследовательской и инновационной деятельности и цифровой политике. Кроме того, директор дипломатического офиса президента Марилена Рауна назначена главой создаваемого Госкомитета по европейским делам. Новые члены правительства приступят к своим обязанностям 10 января.

Перед Новым годом президент Христодулидис пообещал обновить состав кабинета министров и сделать его более эффективным. По конституции президент Кипра является главой правительства.