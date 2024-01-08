В Кишиневе приостановили работу госучреждений из-за метели

По данным метеорологов, республика оказалась в зоне действия снежного циклона

КИШИНЕВ, 8 января. /ТАСС/. Сильная метель вынудила власти Кишинева приостановить работу госучреждений и продлить каникулы в школах до 11 января. Такое решение утвердила комиссия по чрезвычайным ситуациям города, сообщил мэр города Иван Чебан.

"Деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов Кишинева приостанавливается на два дня. Деятельность государственных учреждений также приостанавливается. Исключение составляют предприятия, которые задействованы в уборке снега и льда, работают в сферах здравоохранения и помощи людям в сложных ситуациях", - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале. Также было решено приостановить до 16:00 по местному времени (17:00 мск) работу общественного транспорта в городе.

По данным метеорологов, республика оказалась в зоне действия снежного циклона. В связи с этим с 7 по 10 января в Молдавии действует оранжевый код опасности. Утром 8 января служба чрезвычайных ситуаций страны сообщила, что 57 населенных пунктов в 7 районах были частично обесточены. Из-за непогоды школьные каникулы продлили и в других городах страны.