Главком ВС и министр гражданской обороны призвали шведов быть готовыми к возможной войне

Глава министерства Карл-Оскар Булин отметил, что ситуация очень серьезная, а перестройка гражданской обороны идет недостаточно быстро

СТОКГОЛЬМ, 8 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в преддверии завершения процесса вступления страны в НАТО призвал всех сограждан быть готовыми к возможной войне. С аналогичным призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

"Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может быть война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, <...> которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, <...> которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?" - заявил Булин, выступая на конференции по национальной безопасности "Народ и оборона".

Министр назвал ситуацию серьезной, и выразил обеспокоенность тем, что перестройка гражданской обороны идет недостаточно быстро.

"Это очень серьезная ситуация, <...> теперь речь идет о переходе от слов и понимания к действию, - прокомментировал Бюден в эфире телеканала TV4. - Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться".

Протоколы о вступлении бывшей более 200 лет нейтральной Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.