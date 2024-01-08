Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Военные также сообщили об ударе противотанковой ракетой из Ливана по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли новые удары по объектам вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, включая военные объекты, на которых действовали террористы "Хезболлах", - говорится в сообщении.

Кроме того, "некоторое время назад противотанковая ракета была запущена из Ливана по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля", продолжили в пресс-службе. "В ответ ЦАХАЛ нанес удары по районам ливанской территории", - добавили военные.