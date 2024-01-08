Вытесненный из Польши йеменец умер на белорусской границе

Погранкомитет Белоруссии утверждает, что мужчину избили польские военные

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Гражданин Йемена, вытесненный польскими силовиками, умер на границе в Брестской области Белоруссии. Об этом заявил пограничный комитет республики.

"В субботу, 6 января, белорусские пограничники рядом с польским [пограничным] заграждением обнаружили двух мужчин - граждан Йемена и Сирии. Оба иностранца были истощены и нуждались в медицинской помощи, один из них находился в бессознательном состоянии. Сириец рассказал, что их задержали польские военные, а затем жестоко избили, нанося удары по ногам и голове. Несмотря на просьбы о пощаде, силовики забрали все вещи и деньги и вывезли мужчин на границу с Беларусью", - говорится в сообщении.

Позднее, как утверждается, состояние здоровья йеменца ухудшилось. "Белорусские пограничники немедленно вызвали бригаду скорой помощи, однако медики констатировали смерть иностранца. Второму мужчине оказана медицинская помощь", - проинформировал комитет. По его данным, с 2021 года таким образом умерли 22 мигранта.

Расследование инцидента поручено Каменецкому районному отделу Следственного комитета Белоруссии. "Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мигранта", - сообщил СК.