Эксперт заявил, что кризис между Сомали и Эфиопией не приведет к войне

Директор Института Африканского Рога Хассан Канненье считает, что эскалация в настоящий момент невыгодна для обеих сторон

НАЙРОБИ, 8 января. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Дипломатический кризис между Сомали и Эфиопией не приведет к войне между двумя странами, поскольку у Могадишо нет возможности противостоять Аддис-Абебе в военном плане. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Института Африканского Рога Хассан Канненье.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить данный меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны. В меморандуме о взаимопонимании указано, что Сомалиленд, расположенный к северо-западу от Сомали, предоставит 20 км морского пространства в обмен на признание независимости со стороны Эфиопии, что в Могадишо рассматривают как нарушение суверенитета.

Перспективы военных действий

"Война не разразится просто потому, что у Сомали нет возможностей противостоять в военном плане Эфиопии. Да и Аддис-Абебе с ее внутренними конфликтами с Тыграем и Амхарой и напряженностью с Эритреей сейчас не до военных действий. В том числе обе страны сотрудничают в борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб", косвенно завися друг от друга в этом плане", - сказал он.

Однако этот дипломатический конфликт подорвет перспективы примирения, начатого между Сомали и Сомалилендом, подчеркнул Канненье. По его словам, внимание, которое придается этому конфликту, играет в пользу Сомалиленда, чью независимость до сих пор не признала ни одна страна с 1991 года. "Теперь все заговорили про перспективы признания независимости Сомалиленда со стороны Эфиопии, хотя речь об этом не идет, в меморандуме не прописано признание, а говорится о такой возможности. Но это хороший пиар для Сомалиленда", - пояснил он.

Экзистенциальный вопрос

При этом эксперт подчеркнул, что стремление Эфиопии к обретению выхода к морю обусловлено экономическими причинами и вполне оправданно. "Эфиопия всегда стремилась к обретению выхода к морю, это экзистенциальный вопрос для них, как для России Крым. В данный момент экспортные поставки осуществляются через порт Джибути, 90% поставок идет через него. Однако это очень невыгодно, поскольку в несколько раз удорожает логистику. Именно поэтому Аддис-Абеба начала процесс организации доступа к другим портам соседних стран", - добавил аналитик.

По его мнению, стороны придут к мирному соглашению, поскольку эскалация невыгодна ни для одной из них.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назвал доступ к морю стратегической целью для внутриконтинентальной страны, подчеркнув, что его отсутствие чревато конфликтом. Поэтому эфиопский лидер призвал соседние страны к переговорам о равном доступе к портам в обмен на долю в плотине "Возрождение". Однако Сомали, Джибути и Эритрея не поддержали эту идею.