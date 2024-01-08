Белоруссия не планирует приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы

Представитель республики при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас уведомил об этом директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Белоруссия воздержится от приглашения наблюдателей ОБСЕ на предстоящие в феврале парламентские выборы. Об этом журналистам по видеосвязи сообщил представитель республики при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас.

"По поручению МИД [Белоруссии] я уведомил директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) [Маттео Мекаччи] о том, что Белоруссия воздержится от [приглашения] миссии ОБСЕ на парламентские выборы 25 февраля", - сказал он.

Дапкюнас отметил, что ранее Белоруссия в рамках своих обязательств традиционно приглашала наблюдателей по линии ОБСЕ на выборы, несмотря на то, что их оценки и заключения зачастую были предвзятыми, однако текущее состояние системы наблюдения, основанное на двойных стандартах, не позволяет сделать этого.

В конце ноября 2023 года председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что ЦИК готова аккредитовать в качестве наблюдателей на парламентских и местных выборах представителей ОБСЕ в случае, если они будут приглашены в страну компетентными национальными субъектами. Карпенко пояснял, что в соответствии с белорусским законодательством правом приглашать наблюдателей на выборы обладают обе палаты парламента, президент республики, правительство, МИД и ЦИК.

В начале января Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности сообщила о том, что получила приглашение от белорусского парламента направить миссию наблюдателей на парламентские выборы в республику. В конце декабря 2023 года Карпенко сообщил, что ЦИК официально направила приглашения центральным избирательным органам стран - участниц СНГ принять участие в наблюдении за проведением выборов. В конце ноября прошлого года в ходе встречи в Санкт-Петербурге председатель ЦИК Белоруссии передал российской коллеге Элле Памфиловой приглашение для делегации ЦИК РФ посетить республику для наблюдения за выборами. В начале декабря 2023 года генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Содружество Независимых Государств планирует направить своих наблюдателей на выборы в Белоруссии.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по восемь членов верхней палаты парламента. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии.