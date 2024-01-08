Экс-посол Индии заявил, что страна внесет вклад в успех председательства РФ в БРИКС

Венкатеш Варма отметил, что обсуждение платежных механизмов будет одним из важнейших вопросов во время председательства Москвы в организации

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Индия с нетерпением ожидает председательства России в БРИКС и внесет свой вклад в его успех, рассказал экс-посол Индии в России Венкатеш Варма ТАСС на полях конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды.

"Мы с нетерпением ждем российского председательства в БРИКС. Саммит пройдет в Казани, наше руководство будет на нем представлено. БРИКС - очень важная организация, очень привлекательная из-за состава и новых членов, которые присоединились к ней. Россия внесла свой вклад в успешное председательство Индии в Группе двадцати, мы благодарны за это. Индия также внесет свой вклад в успех российского председательства в БРИКС", - сказал он.

Варма подчеркнул, что одним из важнейших вопросов во время председательства будет обсуждение платежных механизмов, в том числе в контексте торговли России и Индии. "Торговля России и Индии развивается очень хорошо. Но нам нужно создать структуры, которые будут полезны нам в будущем. Это задача для нас, эксперты сегодня сделали множество предложений, и мы надеемся, что правительства двух стран примут их во внимание", - добавил экс-посол.