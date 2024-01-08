Армия Израиля задержала 17 подозреваемых в терроризме на Западном берегу

По данным пресс-службы, за время проведения военной операции в секторе Газа, всего задержали 2 600 объявленных в розыск лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 17 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения Армии обороны Израиля, пограничной полиции и Службы общей безопасности за ночь задержали 17 разыскиваемых лиц по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение радикалов ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, на Западном берегу были задержаны 2 600 объявленных в розыск лиц. Примерно 1 300 из них подозреваются в связях с правящим в Газе палестинским движением ХАМАС.