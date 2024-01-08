Папа Римский Франциск назвал атаки на гражданских лиц военными преступлениями

Современные войны не происходят только на отгороженных полях сражений и касаются не только солдат, напомнил понтифик в обращении к дипломатам, аккредитованным при Святом престоле

ВАТИКАН, 8 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назвал атаки на гражданских лиц в конфликтах, в том числе на Ближнем Востоке и вокруг Украины, военными преступлениями. Понтифик призвал не допускать их и в случае самообороны применять силу пропорционально.

"Современные войны не происходят только на отгороженных полях сражений и касаются не только солдат. В условиях, когда, кажется, больше нет разграничений между военными целями и мирными жителями, не бывает конфликта, в ходе которого каким-то образом не наносили удары по гражданскому населению", - сказал понтифик, обращаясь к дипломатам, аккредитованным при Святом престоле. "События на Украине и в секторе Газа - яркое тому подтверждение, - подчеркнул он. - Мы не должны забывать, что такие нарушения международного гуманитарного права - военные преступления, раскрывать их недостаточно, их необходимо предотвратить".

Франциск также отметил, что в случае осуществления права на самооборону важно "пропорциональное применение силы".

Папа Римский призвал к прекращению огня "на всех фронтах", освобождению израильских заложников в секторе Газа, обеспечению гуманитарной и медицинской помощи палестинцам.