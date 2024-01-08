В Казахстане пресекли канал поставки наркотиков из США

Семерых человек осудили на сроки от 3 до 16,5 года лишения свободы

АСТАНА, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана пресекли канал поставки наркотических веществ из США, виновные получили различные сроки лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"При проведении дальнейших проверочных мероприятий установлена группа лиц, которая занималась незаконным перемещением через госграницу наркотических средств в особо крупном размере и сбытом через мессенджер Telegram. У них также обнаружены и изъяты наркотические вещества: марихуана 705 г и гашиш 1 266 г. Приговором суда семеро виновных лиц осуждены от 3 до 16,5 года лишения свободы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что таким образом пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в Казахстан и нескольких Telegram-каналов по сбыту наркотических средств на территории Алма-Аты.

Ранее житель Алма-Аты был задержан при получении почтовых отправлений из США. У него обнаружены и изъяты 649 г высушенной марихуаны и 676 г гашиша.