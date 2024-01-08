В Китае бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации арестовали за взятки

Государственный надзорный комитет КНР расследовал дело Сюй Вэньжуна до передачи в прокуратуру

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Бывший заместитель генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Сюй Вэньжун арестован по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила прокуратура провинции Ляонин.

"По поручению Верховной народной прокуратуры КНР народная прокуратура провинции Ляонин вынесла постановление об аресте бывшего заместителя генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации Сюй Вэньжуна по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.

Дело Сюй Вэньжуна до передачи в прокуратуру расследовал Государственный надзорный комитет КНР.

Китай заявлял о политике "нулевой терпимости" в отношении коррупции. За последние месяцы были арестованы либо попали под следствие несколько крупных чиновников госкомпаний и финансовых учреждений. Всем им инкриминируется получение взяток и другие нарушения закона.