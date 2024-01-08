Фермеры в знак протеста вновь пригнали сотни тракторов к Бранденбургским воротам в Берлине

Представители сельскохозяйственной отрасли недовольны отменой некоторых налоговых льгот

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Германские фермеры в очередной раз вышли на масштабную акцию протеста возле символа Берлина - Бранденбургских ворот. Как передает корреспондент ТАСС, вдоль примыкающей к достопримечательности улицы колонной в несколько километров выстроились сотни тракторов.

Нынешняя демонстрация - лишь одна из серии протестов, запланированных на ближайшие дни. Представители сельскохозяйственной отрасли недовольны отменой некоторых налоговых льгот. Ранее в понедельник фермеры заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ.

Аналогичная акция прошла в германской столице 18 декабря. Как и тогда, со сцены возле Бранденбургских ворот выступают спикеры, представители отраслевых организаций. Многие фермеры установили перед своими тракторами стулья и столы, держат транспаранты и скандируют антиправительственные речовки. Некоторые согреваются в условиях минусовой температуры перед уличными дровяными каминами.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать способы экономии бюджетных средств. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €160 млрд. Некоторые меры коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, это помогло бы сэкономить для бюджета €1480 млн ежегодно.

Затем начались масштабные протесты. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы - льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.