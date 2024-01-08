В Мозамбике приступили к вакцинации 2,2 млн жителей от холеры

Прививки сделают жителям девяти наиболее пострадавших от недуга районов в центре и на севере республики, передает Lusa

ХАРАРЕ, 8 января. /ТАСС/. Власти Мозамбика начали вакцинировать 2,2 млн человек, чтобы остановить распространение эпидемии холеры в этой стране на юге Африки.

Как сообщило агентство Lusa, прививки от холеры будут сделаны жителям девяти наиболее пострадавших от недуга районов в центре и на севере республики.

"Таким образом мы реагируем на ускорившееся распространение вспышки холеры, первые случаи которой были зарегистрированы в октябре 2023 года, - привело агентство пресс-релиз национального управления здравоохранения. - В первую очередь мы намерены вакцинировать 2,27 млн человек, которые живут в самых неблагополучных районах".

Согласно последним данным, с 1 октября 2023 года по 2 января 2024 года отмечено 8 266 случаев заболевания холерой, погибли 20 человек.

Вспышки холеры в последнее время отмечены и в соседних с Мозамбиком странах: Замбии и Зимбабве. В Замбии холера унесла жизни более 60 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2011 года в Африке отмечается заметный рост заболеваемости холерой.