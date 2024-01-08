В Берлине прошло учредительное заседание партии депутата Бундестага Сары Вагенкнехт

Политик заявила, что новая партия обладает потенциалом для "существенного изменения" политического спектра и политики в Германии

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Известный германский политик, депутат Бундестага (парламента) ФРГ Сара Вагенкнехт провела в Берлине учредительное заседание своей партии - основанная ею в октябре политическая платформа до сих пор не имела партийного статуса. Об этом сообщило агентство DPA.

Сама политик перед мероприятием назвала 8 января "в некоторой степени историческим" днем. По ее убеждению, новая партия "имеет потенциал, чтобы существенно изменить политический спектр и политику в Германии".

Позже в Берлине будет представлен манифест партии и будут названы руководящие лица.

В конце октября 2023 года Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. В качестве первого шага была создана политическая платформа "Союз Сары Вагенкнехт", именно на основе которой теперь создана партия.