Нацбанк Украины готов обсуждать финансовые ограничения для уклонистов от мобилизации

Такой вопрос может потребовать участия регулятора, отметил глава Национального банка страны Андрей Пышный

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) готов участвовать в разработке скандального законопроекта о мобилизации, поскольку его положения предусматривают финансовые ограничения для уклонистов от военной службы. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный.

"Мы приняли к сведению этот законопроект. Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями", - сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".

Пышный подчеркнул, что вопросы мобилизации не входят в компетенцию НБУ, поскольку это вопросы правительства, Минобороны и Генштаба, но в документе предусмотрены финансовые ограничения для лиц, уклоняющихся от армии, поэтому необходимость участия регулятора в его разработке "скорее всего возникнет".

Законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду 25 декабря 2023 года, он вызвал серьезный резонанс в украинском обществе. Среди основных нововведений документа - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинские власти намерены также мобилизовать инвалидов III группы, отсутствие глаза, кисти руки, легкого или почки больше не будет основанием для отсрочки. Тем украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.

Как сообщил депутат парламента Александр Горенюк, голосование по законопроекту в первом чтении может состояться уже 10-12 января нынешнего года. После внесения правок его рассмотрение во втором чтении намечено на конец января, а после подписания закона президентом и опубликования он вступит в силу через месяц.