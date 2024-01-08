Шольц не выступит против возможной поставки истребителей Eurofighter Саудовской Аравии

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что канцлер по этому вопросу разделяет оценку главы МИД Анналены Бербок

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает слова главы МИД Анналены Бербок о том, что правительство Германии не будет противиться планам Великобритании поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии.

"Канцлер разделяет эту оценку", - отметил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, позиция, которую огласила министр накануне, "тесно согласована в рамках федерального правительства".

Во время визита в Израиль Бербок указала на то, что Саудовская Аравия вносит вклад в безопасность в регионе, перехватывая ракеты, которые йеменские мятежники-хуситы запускают в сторону Израиля.

Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично уговаривает канцлера ФРГ дать разрешение на экспорт многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию. Договоренность о поставке туда 48 самолетов была достигнута в 2018 году. Однако после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года сделка была поставлена на паузу.

Для экспорта самолетов необходимо разрешение всех четырех стран, занятых в их производстве, - Великобритании, Испании, Италии и ФРГ.