ЕС начинает обсуждение собственной военной миссии в Красном море

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель представит соответствующее предложение, заявил его представитель Петер Стано

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Евросоюз на этой неделе приступает к обсуждению запуска собственной военной миссии в Красном море, заявил представитель главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море, - заявил он. - Страны ЕС в конце этой неделе приступят к обсуждению этой миссии".

Он пояснил, что для запуска такой миссии потребуется достижение единогласного решения в Совете ЕС. По словам Стано, хотя большинство стран ЕС отказались участвовать в операции в Красном море под американским командованием, они будут действовать в тесной координации с США.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.