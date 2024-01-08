Си Цзиньпин призвал к продолжению борьбы с коррупцией в рядах КПК

В Китае должно быть "четкое понимание почвы и условий", при которых возникает эта проблема, заявил председатель КНР

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Председатель КНР и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин призвал к продвижению внутренней реформы партии и победе в затяжной борьбе с коррупцией. Китайский лидер, говорится в сообщении, размещенном на сайте Xinhuawang, выступил с важной речью на пленарном заседании Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

"После десяти лет неустанной и энергичной борьбы с коррупцией в новую эпоху борьба с коррупцией одержала подавляющую победу и добилась всеобъемлющей консолидации", - отметил глава партии, государства и вооруженных сил. Одновременно он признал, что "ситуация по-прежнему остается серьезной и сложной".

"У нас должно быть четкое представление о новой ситуации и тенденциях в борьбе с коррупцией, а также четкое понимание почвы и условий, при которых возникает проблема коррупции", - подчеркнул он. Си Цзиньпин призвал продолжать борьбу с коррупцией "с упорством и настойчивостью", указав также, что эта борьба носит жесткий и затяжной характер.

Наблюдатели отмечают нарастающую волну арестов руководящих работников госкомпаний и финансовых учреждений в КНР в последние месяцы.