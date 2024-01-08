Министр обороны Сомалиленда подал в отставку из-за меморандума с Эфиопией

Международное сообщество пообещало поддержку правительству, признавая его право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности

НАЙРОБИ, 8 января. /ТАСС/. Министр обороны непризнанного Сомалиленда Абдикани Мохамуд Атейе подал в отставку из-за несогласия с позицией президента Мусы Бихи Абди относительно меморандума с Эфиопией о доступе к порту Бербера.

Причиной своей отставки Атейе назвал в интервью местному телеканалу Horyaal несогласие с "незаконным соглашением" между Сомалилендом и Эфиопией, подписанным 1 января в Аддис-Абебе. Он выразил обеспокоенность, что притязания Эфиопии могут выйти за рамки порта и закончиться вторжением на территорию Сомалиленда. Атейе также раскритиковал президента за то, что он не проконсультировался со своими министрами перед подписанием меморандума с Эфиопией. По его словам, они узнали об этом из СМИ.

Как отмечает сомалийское агентство SONNA, меморандум вызвал негативную реакцию со стороны правительства Сомали и сомалийской общины. Международное сообщество пообещало поддержку правительству, признавая его право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить данный меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны. В меморандуме о взаимопонимании указано, что Сомалиленд, расположенный к северо-западу от Сомали, предоставит 20 км морского пространства в обмен на признание независимости со стороны Эфиопии, что рассматривается властями Сомали как нарушение суверенитета.