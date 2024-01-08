Минск пересмотрит неприглашение наблюдателей ОБСЕ в случае отказа Запада от санкций

Представитель республики при международных организациях в Вене Андрей Дапкюна отметил, что санкции в отношении членов Центральной избирательной комиссии и депутатов парламента страны не позволяют им участвовать в наблюдении за выборами в рамках структур ОБСЕ

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Белоруссия будет готова пересмотреть решение не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ в случае отказа Запада от политики санкций и вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил представитель республики при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас, комментируя решение Минска воздержаться от приглашения на предстоящие 25 февраля парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ.

"Это решение властей Белоруссии не означает отказа от сотрудничества в наблюдении за выборами по линии ОБСЕ. Белорусская сторона будет готова пересмотреть свои подходы в части приглашения наблюдателей ОБСЕ тогда, когда Запад найдет силы и смелость, возможность отказаться от санкционной политики и от попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии", - сказал он по видеосвязи журналистам.

Дапкюнас подчеркнул, что Белоруссия "остается открытой для непредвзятого электорального наблюдения, которое будет традиционно организовано по линии СНГ, ОДКБ, Союзного государства Белоруссии и России, Шанхайской организации сотрудничества, а также индивидуальных наблюдателей, которые готовы дать объективные оценки электоральной кампании в стране".

Причины не приглашать

Говоря о причинах решения не приглашать наблюдателей ОБСЕ, дипломат указал на сложившиеся в реализуемой организацией системе электорального мониторинга "определенные географические, функциональные перекосы", выражающиеся в отсутствии согласованных всеми странами-членами единых норм наблюдения и доминировании представителей западных стран в наблюдательных миссиях. Он напомнил о том, что Белоруссия совместно с Россией и другими союзниками неоднократно предлагали разработать отдельные нормы электорального мониторинга, однако "эта инициатива, к сожалению, была отвергнута, и двойные стандарты в организации электорального наблюдения по линии ОБСЕ" сохраняются.

"Вторая важная причина решения, которое было принято белорусскими властями, - это известная всем атмосфера межгосударстнного взаимодействия на пространстве ОБСЕ. В последние три-четыре года деградация атмосферы межгосударственного взаимодействия как по двусторонней линии, так и внутри организации достигла критической точки. Практически это проявляется в остром кризисе доверия, разрушении традиций уважительного, дипломатично корректного диалога. Проявляется также в нарастании враждебности, остракизма в отношениях между государствами. Все это, к нашему большому сожалению, ставит под сомнение возможность традиционного выполнения странами ОБСЕ своих обязательств в рамках организации", - сказал постпред Белоруссии в Вене.

Дапкюнас напомнил о том, что введенные Западом санкции в отношении членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии и депутатов парламента страны не позволяют им участвовать в наблюдении за выборами в рамках структур ОБСЕ. "Правительство Белоруссии считает, что введенные странами Запада санкции грубо нарушают обязательства в рамках ОБСЕ и базовые принципы организации. Прежде всего это относится к свободе передвижения, контактов между людьми", - указал дипломат.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по восемь членов верхней палаты парламента. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии.