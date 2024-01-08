Экс-посол Индии заявил, что РФ останется надежным оборонным партнером и в условиях СВО

Венкатеш Варма отметил, что оборонное партнерство стран, с позиции Индии, нуждается в модификации

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Россия будет оставаться надежным партнером Индии в сфере обороны, несмотря на временные трудности для промышленности на фоне специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил экс-посол Индии в России Венкатеш Варма в разговоре с ТАСС на полях конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды.

"Что касается оборонного сотрудничества, в Индии есть совместное производство автоматов АК-203. Когда оно будет полностью запущено, порядка 700 тыс. этих автоматов <...> будут у наших вооруженных сил. Есть и несколько других предложений. Мы понимаем, что есть ряд трудностей для российской оборонной промышленности из-за проведения СВО на Украине, но, на мой взгляд, они временные. Россия вернется как прочный партнер Индии в сфере обороны", - сказал Варма.

Он также отметил, что оборонное партнерство стран, с позиции Индии, нуждается в модификации. "Россия должна участвовать в программе "Делай в Индии", согласно которой премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет создать сильную индийскую оборонную промышленность. Мы хотим создать эту промышленность в кооперации с Россией", - добавил экс-посол в Москве.