Президентские выборы в Словакии состоятся 23 марта

Наиболее вероятным претендентом на победу, согласно опросам населения, является спикер Национального совета и лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини

БРАТИСЛАВА, 8 января. /ТАСС/. Выборы президента Словакии состоятся 23 марта. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Если глава государства не будет избран в первом туре выборов, то второй тур, в который пройдут два набравших наибольшее число голосов избирателей кандидата, состоится 6 апреля.

Наиболее вероятным претендентом на победу, согласно опросам населения, является спикер Национального совета (парламента) и лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини. Ожидается, что он официально объявит о выдвижении своей кандидатуры в борьбе за высший государственный пост 19 января.

О намерении участвовать в выборах президента объявили ранее экс-министры иностранных дел Словакии Иван Корчок и Ян Кубиш. На пост главы государства также намерен баллотироваться бывший председатель Верховного суда Словакии Штефан Гарабин. Согласно социологам, ни один из них не имеет шансов на победу, если им придется сразиться за высший государственный пост с Пеллегрини.

В Словакии выборы президента являются прямыми и всеобщими. В них могут принять участие около 3,5 млн избирателей республики с населением примерно 5,5 млн граждан. Действующий глава государства Зузана Чапутова, чей пятилетний президентский мандат завершается 15 июня, не намерена использовать предусмотренную конституцией возможность добиваться переизбрания на второй пятилетний срок.