Сийярто заявил, что Венгрия надеется на перемены в политике Запада в отношении Украины

Глава МИД отметил, что Венгрия намерена "бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю и дать возможность руководству Европейского союза наконец увидеть реальность"

БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии рассчитывает, что выборы, которые состоятся в этом году в США и Евросоюзе, приведут к изменению политики западных государств в отношении конфликта на Украине, в частности к прекращению поставок Киеву вооружений. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отметив, что в 2024 году предстоят выборы во многих странах.

"С нашей точки зрения, особенно важными будут выборы в США и Европейском союзе - это возможность для установления мира, который наконец должен прийти на смену войне [на Украине], поставкам оружия и бессмысленным человеческим жертвам", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что Венгрия намерена "бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю и дать возможность руководству Европейского союза наконец увидеть реальность и таким образом получить возможность исправить ранее допущенные ошибки".

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что придает большое значение выборам в Европарламент, запланированным на 6-9 июня, и рассчитывает по их итогам на перемены в руководстве ЕС. Кроме того, Будапешт не скрывает надежд на политические изменения в Вашингтоне в результате президентских выборов в США в ноябре этого года и практически открыто желает успеха на них кандидату республиканцев, который станет соперником нынешнего президента демократа Джо Байдена.