США и ОАЭ обсудили двугосударственное решение вопроса Израиля и Палестины

Аль Нахайян и Блинкен поговорили про конфликт в Судане и ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с официальным визитом в Абу-Даби, обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном двугосударственное урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам переговоров.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость незамедлительного удовлетворения гуманитарных потребностей [мирных жителей] сектора Газа и поблагодарил ОАЭ за значительный вклад в оказание гуманитарной помощи мирному населению. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность предотвращения дальнейшего разрастания конфликта и отметил неизменную приверженность США обеспечению прочного регионального мира, обеспечивающего безопасность Израиля и способствующего созданию независимого палестинского государства", - отметил дипломат.

Аль Нахайян и Блинкен обсудили конфликт в Судане и ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке.