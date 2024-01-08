СМИ: после вступления в НАТО Швеция направит в Латвию 800 военных

По данным газеты Dagens nyheter, задачей военных станет "охрана границы страны в рамках союзной группы", созданной для "устрашения России в целях недопущения ее нападения"

СТОКГОЛЬМ, 8 января. /ТАСС/. Швеция направит в Латвию в 2025 году - после, как ожидают в Стокгольме, окончательного вступления в НАТО - 800 военных. Об этом заявил на на конференции "Народ и оборона" премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

"Правительство решило, что сокращенный батальон Швеции примет участие в составе сил [НАТО] под руководством Канады в Латвии", - приводит его слова газета Dagens nyheter.

Задачей шведских военных, откомандированных из расквартированного на юге Швеции у города Лунд полка P 7, станет "охрана границы страны в рамках союзной группы", созданной для "устрашения России в целях недопущения ее нападения". Они станут частью сил Enhanced Forward Presence (EFP, "Расширенного передового присутствия НАТО"), в рамках которых разные страны - члены альянса размещают свои войска в самых восточных странах блока на непродолжительные периоды времени. Силы EFP в Латвии возглавляет Канада, личный состав насчитывает свыше 2 тыс. военнослужащих.

По данным газеты, Швеция направит в Латвию механизированный батальон с бронетехникой. Речь может идти о многоцелевой колесной бронированной машине AMV 360, боевых машинах пехоты Stridsfordon 90 и, возможно, танках "Леопард" (основной боевой танк Stridsvagn 122).