Армия Израиля сообщила о перехвате прилетевшей из Ливана воздушной цели

Военные сообщили, что после перехвата работали сирены в районе Кфар-Блюма

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате "подозрительной воздушной цели", вошедшей в израильское воздушное пространство со стороны Ливана.

"После сирен тревоги, прозвучавших в районе Кирьят-Шмоны, предупреждавших о проникновении вражеского летательного аппарата, система ПВО ЦАХАЛа успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую с территории Ливана. После перехвата сработали сирены в районе Кфар-Блюма", - говорится в сообщении.

"Некоторое время назад в районах Йифтаха и Авивима еще раз прозвучала сирена в связи с возможным проникновением вражеского летательного аппарата из Ливана. На этом инцидент завершился", - добавили военные, не приводя других подробностей.