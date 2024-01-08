Израильский солдат пострадал в результате обстрела из Ливана

Также истребитель ВВС Израиля нанес серию ударов по Ливану, в ходе которых атаковали военный объект

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ранении военнослужащего в результате запуска противотанковой ракеты из Ливана по району горы Дов на севере еврейского государства.

"Утром из Ливана была выпущена противотанковая ракета по району горы Дов на севере Израиля. В результате ранения получил солдат ЦАХАЛа, он был эвакуирован в больницу для оказания медицинской помощи. В ответ солдаты ЦАХАЛа нанесли удары по району, откуда велся огонь, а также по дополнительным участкам на территории Ливана", - говорится в сообщении. Кроме того, "истребитель ВВС Израиля нанес серию ударов по Ливану, в ходе которых был атакован военный объект [шиитского движения] "Хезболлах", добавили в армейском ведомстве.

В пресс-службе отметили, что "продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН". "ЦАХАЛ будет продолжать защищать границы [Израиля] от любой угрозы", - добавили военные.