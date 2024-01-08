В армии Израиля заявили, что новый этап операции в Газе подразумевает меньше авиаударов

По данным газеты The New York Times, пока непонятно, станет ли эта новая фаза менее опасной для жителей Газы

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Операция Израиля в секторе Газа начала переходить в менее интенсивную фазу, которая подразумевает использование меньшего числа солдат и сокращение количества авиаударов по палестинскому анклаву. Об этом газете The New York Times сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Война перешла в другую стадию. Но переход не будет сопровождаться церемониями. Это не тема для громких заявлений", - сказал он, добавив, что на этом этапе будет задействовано меньше наземных войск и будет наноситься меньше авиаударов. Как пишет газета, Хагари отметил, что Израиль продолжит начавшееся в январе сокращение численности своих сил в Газе и что на севере анклава армия еврейского государства уже перешла от широкомасштабных маневров к более точечным рейдам.

Тем не менее пока непонятно, станет ли эта новая фаза менее опасной для жителей Газы, отмечает The New York Times. На 11-12 января в Международном суде ООН в Гааге назначены слушания по поводу действий израильских военных в секторе Газа. Они пройдут в связи с обращением в инстанцию ЮАР, потребовавшей признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде в связи с его военной операцией в палестинском анклаве.

Хагари не согласился с тем, что Израиль осуществляет геноцид, и заявил, что его страна принимает все меры предосторожности, чтобы избежать гибели мирных жителей, и пытается нарастить объемы поставляемой в Газу гуманитарной помощи. Хагари считает, что суду в Гааге следует сосредоточить свое внимание на нападении ХАМАС 7 октября 2023 года.