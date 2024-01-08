Полиция Чехии завела 88 уголовных дел, связанных с одобрением стрельбы в Праге

Действия граждан, выражающих одобрения по поводу стрельбы или угрожающих ее повторением, подпадают под несколько статей УК Чехии

ПРАГА, 8 января. /ТАСС/. Полиция Чехии расследует 156 случаев, связанных с одобрением стрельбы в пражском университете и угрозами ее повторения. Было заведено 88 уголовных дел, против двух подозреваемых выдвинуты обвинения, передает телеканал T24.

Обвинения в подстрекательстве к уголовному преступлению полицией были недавно выдвинуты против 28-летнего мужчины. Он, согласно телеканалу, угрожал расстрелять жителей одного из сел в районе города Йиндржихув-Градец на юге Чехии. В конце декабря стражи порядка обвинили в побуждении к совершению уголовного преступления мужчину из района города Колин в центральной части Чехии.

Действия граждан, выражающих одобрения по поводу стрельбы или угрожающих ее повторением, подпадают под несколько статей УК Чехии, среди которых, в частности, "угроза насилием", "одобрение уголовного преступления" и "насилие по отношению к группе граждан и отдельным лицам". Подавляющее большинство угроз полицией выявляется в социальных сетях. Правоохранителям удается быстро установить личности злоумышленников.

21 декабря 24-летний студент Давид Козак устроил стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге. Жертвами маньяка-одиночки стали 14 человек, 25 получили ранения. Преступник покончил с собой после появления полицейских. Полиция установила, что 15 декабря он застрелил в Клановицком лесу на окраине столицы 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь.