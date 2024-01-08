Глава МИД Белоруссии передал руководству Саудовской Аравии послания Лукашенко

В рамках визита стороны обсудили сотрудничество в сферах промышленности, бизнеса и науки

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник передал руководству Саудовской Аравии послания президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"7-8 января 2024 года министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник посетил с официальным визитом Королевство Саудовская Аравия. В рамках насыщенной программы состоялись переговоры с министром иностранных дел принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которых переданы послания президента Республики Беларусь в адрес короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца - премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Документы посвящены двусторонним отношениям, путям их дальнейшего развития и активизации в различных сферах", - говорится в сообщении.

В рамках визита обсуждалось сотрудничество двух стран в сферах промышленности, бизнеса и науки. В частности, достигнуты договоренности о возобновлении совместной работы по ряду фундаментальных и прикладных проектов, а также об обмене визитами ученых и исследователей. "Переговоры с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хурейфом были посвящены возможностям промышленной кооперации, поставкам белорусской техники и перспективам реализации совместных проектов в третьих странах. Отдельное внимание уделено имеющимся нишам для подключения Беларуси к реализуемой Саудовской Аравией масштабной программе диверсификации экономики "Видение 2030", - проинформировали в МИД.

По итогам встреч членов белорусской делегации достигнут ряд практических договоренностей о сотрудничестве в сфере высоких технологий, которые планируется реализовать в 2024 году.