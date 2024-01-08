Президент Египта отверг любые формы выселения палестинцев с их территории

Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что единственной гарантией безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом в Каире заявил о категорическом неприятии любых форм принудительного перемещения палестинцев. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

"Президенты в ходе переговоров подтвердили свое категорическое неприятие любых форм выселения палестинцев с их территории", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Президент Египта указал, что его страна в настоящий момент прилагает значительные усилия и поддерживает все необходимые контакты с различными сторонами для достижения прекращения огня в Газе и немедленной доставки туда гуманитарной помощи в достаточных количествах.

Ас-Сиси подчеркнул, что возглавляемая Аббасом Палестинская национальная администрация (ПНА) играет "ключевую роль" в текущих событиях и что именно этой политической силе надлежит сейчас "оказывать всю необходимую поддержку". Египетский президент отметил, что единственной гарантией безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Со своей стороны президент Палестины поблагодарил своего египетского коллегу за поддержку палестинского дела и за "усилия, принимаемые Египтом на всех уровнях, ради прекращения кровопролития" в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Аббас прибыл в Каир в воскресенье по приглашению ас-Сиси. Ранее о его планах посетить Египет не сообщалось.