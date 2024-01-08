Трамп заявил, что Байдену должно грозить судебное преследование

Экс-президент США отметил, что Джо Байден, превращая министерство юстиции в оружие против него, открыл "гигантский ящик Пандоры"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Уголовные преследования экс-президента США Дональда Трампа открыли "гигантский ящик Пандоры", так как обвинения могут грозить и нынешнему американскому лидеру Джо Байдену, если лишить его неприкосновенности. Об этом написал Трамп в Truth Social.

"Если у меня не будет иммунитета [от юридического преследования], то у продажного Джо Байдена тоже не будет неприкосновенности. Одних только вторжения [мигрантов] через границу и сдачи Афганистана хватит для обвинения Джо, не говоря уже о миллионах долларов иностранных денег, которые оказывались в его карманах. Превращая министерство юстиции в оружие против своего политического оппонента, против меня, Джо открыл гигантский ящик Пандоры", - считает Трамп.

Верховный суд США ранее отказался в ускоренном порядке рассматривать вопрос о том, обладает ли экс-глава вашингтонской администрации иммунитетом от юридического преследования. Это означает, что разбирательство по делу о штурме Капитолия и якобы предпринятой Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, может затянуться. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, это даст возможность Трампу помиловать самого себя, если он победит на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2024 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Американский спецпрокурор Джек Смит в августе объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.