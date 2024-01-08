Макрон провел встречу с Борн на фоне планов реорганизации правительства Франции

Телеканал BFMTV считает, что в ходе беседы премьер-министр могла подать в отставку

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел незапланированную встречу с премьер-министром Элизабет Борн на фоне сообщений о возможной реорганизации правительства. Трансляцию прибытия главы кабинета министров в Елисейский дворец и ее последующего возвращения в свою резиденцию вел в прямом эфире телеканал BFMTV.

По мнению телеканала, в ходе этой 50-минутной встречи с президентом, второй за последние 24 часа, Борн могла подать в отставку с поста премьера. Среди ее возможных преемников BFMTV называет министра вооруженных сил Себастьена Лекорню, главу министерства образования Габриэля Атталя и бывшего министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.

По итогам встречи ни представители правительства, ни представители Елисейского дворца никаких заявлений не сделали.

Борн возглавила кабинет министров Франции в мае 2022 года.