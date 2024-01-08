В Венгрии не придали значения домыслам о временном назначении Орбана главой Евросовета

Пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши рекомендовал "соблюдать стратегическое спокойствие по этому вопросу"

БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии советует сохранять всем стратегическое спокойствие в связи с разговорами о том, что премьер-министр Виктор Орбан якобы может временно занять пост председателя Европейского совета. С такой шутливой рекомендацией выступил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, дав понять, что в Будапеште не склонны придавать большое значение домыслам на эту тему.

"Мы рекомендуем соблюдать стратегическое спокойствие по этому вопросу", - процитировал его журнал Mandiner. Такой же ответ Хаваши дал и другим венгерским СМИ, комментируя предположения газеты Politico о том, что Орбан может на время возглавить Евросовет вместо Шарля Мишеля, который досрочно планирует покинуть эту должность, чтобы баллотироваться на выборах в Европарламент в июне.

Подобные спекуляции возникли из-за того, что начиная с июля Венгрия будет в течение шести месяцев на основе ротации председательствовать в Совете ЕС, а Мишелю будто бы к этому времени не успеют найти преемника. Тогда в Евросовете и на саммитах ЕС вместо него якобы будет председательствовать Орбан, что по многим причинам не вызывает в Брюсселе большого энтузиазма.

В действительности такой сценарий не имеет под собой никаких оснований, поскольку Евросовет и Совет ЕС - разные структуры, наделенные разными функциями и полномочиями. Кроме того, Мишель уже заявил, что будет исполнять свои обязанности главы Евросовета вплоть до выборов в Европарламент, а преемник ему будет подобран незамедлительно, чтобы не допустить вакуума в руководстве Евросоюза. Тем временем правительство Венгрии продолжает подготовку к председательству в Совете ЕС, который занимается организацией совещаний стран сообщества на министерском уровне.