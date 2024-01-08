Politico: США считают, что Нетаньяху не хочет выполнять их рекомендации из-за ультраправых

Желания сохранить должность и избежать тюрьмы делают израильского премьера уязвимым для требований его крайне правых партнеров по коалиции, пишет газета

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Ряд американских должностных лиц считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в значительной степени находится под влиянием ультраправых политиков и из-за этого неохотно прислушивается к рекомендациям Вашингтона в свете обострения ближневосточного конфликта. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что он "пытается сохранить должность и избежать тюремного заключения по обвинению в коррупции". однако "эти два взаимосвязанных желания уже давно делают его уязвимым для требований со стороны ультраправых участников его правящей коалиции". К их числу газета относит министра национальной безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

Они, как отмечается в публикации, "придерживаются глубоко антипалестинских взглядов и противостоят предложениям США, которые считают слишком дружественными по отношению к палестинцам". Их влияние на Нетаньяху "уменьшает его возможности принимать трудные решения", утверждается в статье. При этом, как подчеркивает издание, "если они выйдут из коалиции Нетаньяху, то он может лишиться поста премьер-министра, что усугубит для него проблемы в юридической сфере".

По мнению авторов статьи, "из-за этого Нетаньяху неохотно прислушивается к советам США относительно войны, и это говорит о том, что напряженность в отношениях США и Израиля будет расти по мере того, как палестинцы пытаются пережить бомбардировки Израилем сектора Газа".

Издание приводит слова американского чиновника, который считает, что сейчас "не всегда понятно, кто у руля" в Израиле. По версии этого должностного лица, Нетаньяху неоднократно заявлял американской стороне: "Мои руки связаны. Вы знаете, что у меня есть коалиция. Дело не во мне, дело в коалиции".

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила журналистам, что не станет давать комментариев относительно внутриполитической ситуации в Израиле. Чиновник еврейского государства отрицал, что влияние Нетаньяху сократилось.