Лейбористы могут набрать на выборах в Британии вдвое больше голосов, чем тори

Опросы общественного мнения показывают, что в настоящее время Лейбористскую партию Великобритании на выборах готовы были бы поддержать до 47% британцев, сообщает Sky News

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Главная оппозиционная сила Великобритании может получить на предстоящих в этом году парламентских выборах вдвое больше голосов избирателей, чем правящая Консервативная партия. Согласно данным телеканала Sky News, который свел воедино результаты последних опросов общественного мнения, за Лейбористскую партию в настоящее время готовы были бы проголосовать от 40 до 47% британцев (в среднем 43,3%), тори могут рассчитывать лишь на 22-28% (25,5%).

На предыдущих выборах, состоявшихся в 2019 году, консерваторы набрали 43,6% голосов избирателей, которые принесли им 365 депутатских мандатов, тогда как лейбористы показали худший за десятилетия результат - 32,1%, получив лишь 202 места в Палате общин. Теперь оппозиционная партия значительно опережает по популярности своих соперников, находящихся у власти с 2010 года. Отрыв лейбористов от тори остается на в целом стабильном уровне около 18 процентных пунктов.

В июне 2023 года сводные данные Sky News показывали, что консерваторы могут набрать 25-30% голосов (26,9%), а лейбористы - 42-49% (45,2%). За полгода несколько улучшились показатели партии "зеленых" (с 4,8% до 5,5% в среднем) и правопопулистской Reform UK (с 6,2% до 9,4%). Первая из них сейчас имеет всего одно место в Палате общин, вторая не смогла провести в парламент ни одного депутата на прошлых выборах, в которых она участвовала под названием Brexit Party во главе с Найджелом Фаражем.

Партия "Либеральные демократы", которая в 2019 году получила 11,6% голосов и 11 мандатов, сейчас могла бы рассчитывать на 9-12% голосов (10,5%), тогда как в июне этот показатель был несколько больше - 9-14% (11%). О готовности поддержать Шотландскую национальную партию по-прежнему заявляют 2-4% (в среднем 3%) участников опросов, при этом из-за особенностей избирательной системы Соединенного Королевства с такими показателем ШНП может получить в Палате общин 35-50 мест.

Согласно действующим правилам, всеобщие выборы в Великобритании должны состояться до конца января 2025 года. 4 января этого года глава правительства страны Риши Сунак заявил о планах назначить их на вторую половину 2024 года. Ранее он исключил возможность того, что голосование будет откладываться до последнего и пройдет лишь в 2025 году, однако не стал полностью отказываться от идеи проведения выборов в мае, чего добиваются лейбористы.