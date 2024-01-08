Шольц счел недостаточной помощь Киеву со стороны других стран ЕС и призвал увеличить ее

К 1 февраля нужно составить как можно более точный обзор того, какой конкретный вклад внесут европейские партнеры в поддержку Украины в 2024 году, заявил канцлер Германии

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Партнеры Германии по ЕС должны активнее поддерживать Киев, объемы обещанной военной помощи на данной момент недостаточны, ФРГ в одиночку не сможет обеспечить поддержку Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине после переговоров с премьером Люксембурга Люком Фриденом.

"Каким бы важным ни был вклад Германии, одного лишь его будет недостаточно для обеспечения долгосрочной безопасности Украины. Я призываю Европейский союз активизировать свои усилия ради Украины. Запланированные до сих пор поставки оружия на Украину со стороны большинства стран-членов слишком малы. К саммиту ЕС 1 февраля нам нужно составить как можно более точный обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", - сказал глава германского кабмина.

Он добавил, что Берлин собирается продолжать поддерживать Киев в прежнем режиме. По словам Шольца, его правительство находится "в ежедневном контакте" с представителями промышленности, чтобы добиться более быстрых и крупных поставок оружия на Украину.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить помощь с €4 млрд до €8 млрд в 2024 году.