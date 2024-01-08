Белый дом заявил, что Байден не отправит Остина в отставку

Вашингтон проведет проверку из-за его госпитализации, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ администрации президента Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не планирует отправлять в отставку министра обороны Ллойда Остина, однако вашингтонская администрация проведет проверку в связи с тем, что Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации своего руководителя. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос, намерен ли глава государства отправить Остина в отставку, Кирби отметил: "Нет". "Нет никаких планов, кроме того, что министр Остин останется на своем посту и продолжит руководить [Пентагоном]", - отметил официальный представитель Белого дома, беседуя с журналистами на борту самолета президента, который отправился в штат Южная Каролина.

При этом, добавил Кирби, американские власти "проанализируют процесс и процедуру" случившегося, чтобы разобраться, как руководители госструктур "должны раскрывать информацию о медицинских процедурах или госпитализациях такого рода".

Как подчеркнула принимавшая участие в брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер "в полной мере доверяет и продолжает доверять" 70-летнему Остину.

"Главное, чтобы он скорее вернулся в Пентагон", - подчеркнула она. Министр в настоящее время все еще находится в медицинском центре имени Уолтера Рида (штат Мэриленд, в окрестностях Вашингтона), но он вернулся к исполнению своих обязанностей. Жан-Пьер также рассказала, что Байден 6 января общался с шефом Пентагона.

​​​​​Ранее члены Конгресса требовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно о его госпитализации. Газета Politico проинформировала, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания Остина. Руководитель Пентагона был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.