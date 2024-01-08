На Украине отменили мораторий на прекращение оказания ЖКУ в случае неуплаты

В стране действует мораторий на повышение тарифов для населения на газ и снабжение теплом

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение оказания жилищно-коммунальных услуг населению, начисление штрафов и взыскание задолженности по таким услугам в случае неуплаты. Об этом сообщает агентство "РБК Украина" со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу, "мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия". Издание указывает, что в первую очередь нововведение касается отключения электроэнергии.

Мораторий был введен 5 марта 2022 года. Запрещалось начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, годовых процентов, начисленных на задолженность, образовавшуюся из-за несвоевременного и/или неполного внесения населением платы за ЖКУ; прекращение/ остановка предоставления ЖКУ населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

В настоящий момент на Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения на газ и снабжение теплом. В то же время украинские власти в письме о намерениях к руководству Международного валютного фонда допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию.