Шольц считает, что ЕС согласует выделение €50 млрд Украине

Саммит по этому вопросу пройдет 1 февраля

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что странам ЕС удастся согласовать выделение финансовой помощи Киеву сроком на четыре года на саммите 1 февраля. Об этом он заявил в Берлине после переговоров с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

"Я уверен, что у нас получится добиться решения всех 27 стран-членов. Мы очень интенсивно работаем над этим. И мы прикладываем немало усилий, чтобы это стало возможным", - сказал он.

Страны ЕС на саммите в декабре 2023 года не смогли принять программу финансовой помощи Украине в размере €50 млрд на четыре года. Из этих средств €33 млрд предполагалось выделить в виде кредитов, а €17 млрд - в виде грантов. Для реализации этой программы Еврокомиссия попросила страны ЕС впервые в истории внести дополнительные взносы в бюджет сообщества. €50 млрд в пересчете на четыре года - это чуть более €1 млрд в месяц, в 2023 году Украина получала от ЕС по €1,5 млрд в месяц.

Как сообщила 5 января председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, в Брюсселе ведут подготовку альтернативного проекта помощи Украине, если на саммите 1 февраля 27 стран ЕС не смогут договориться об утверждении €50 млрд.