Протестующие в поддержку Палестины перекрывали три основных моста Нью-Йорка

По данным газеты The New York Post,демонстранты требовали прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта и снять блокаду с сектора Газа

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка предупреждает о перебоях в движении транспорта из-за протестов и просит избегать Бруклинского, Манхэттенского и Вильямсбургского мостов, а также строить свои маршруты в объезд туннеля Холланд-таннел, соединяющего Нью-Джерси и Нью-Йорк.

"В связи с продолжающимися протестами ожидаются транспортные задержки в районе Бруклинского, Манхэттенского, Вильямсбургского мостов и туннеля Холланд-таннел. Пожалуйста, используйте другие маршруты", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в X (ранее Twitter).

Как сообщает газета The New York Post, перекрывшие движение демонстранты требовали прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта и снять блокаду с сектора Газа.

По данным телекомпании ABC, десятки демонстрантов были задержаны.

Отмечается, что Бруклинский мост был вновь открыт для движения в 10:45 (18:45 мск). Движение по двум остальным мостам возобновилось в 11:30 (19:30 мск). Холланд-таннел вновь открылся примерно в 10:30 (18:30 мск).