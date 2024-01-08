В нескольких тюрьмах Эквадора произошли бунты

По данным газеты El Universo, в заложниках оказались более 10 охранников

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 января. /ТАСС/. Как минимум в четырех эквадорских тюрьмах произошли бунты, в одной из них в заложники взяты более 10 охранников. Об этом сообщила газета El Universo.

По ее данным, 15 охранников были взяты в заложники заключенными в тюрьме в городе Амбато. Сообщается о беспорядках в тюрьмах в провинции Котопахи, городах Тури и Кито.

7 января Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследования по факту возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировка "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима. Его местонахождение остается неизвестным.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле 2023 года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, произошедших в один день. 10 августа в республике объявили общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. За несколько дней до смерти политик заявлял, что получал угрозы от Фито.