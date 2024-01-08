В Сеуле заявили о сближении Южной Кореи с США и Японией из-за России, Китая и КНДР

Кандидат на пост министра иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль считает, что Пхеньян расширял сотрудничество с Пекином и Москвой, "даже когда Сеул предлагал диалог".

СЕУЛ, 8 января. /ТАСС/. Южная Корея укрепляет отношения с США и Японией в ответ на рост уровня сотрудничества КНДР, Китая и России. Об этом заявил кандидат на пост министра иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль в ходе парламентских слушаний.

"Мы укрепляем сотрудничество с США и Японией в ответ на уже возрастающее сотрудничество между Северной Кореей, Китаем и Россией", - привело агентство Yonhap слова Чо Тхэ Ёля. Он излагал свое мнение о тезисе, что рост сотрудничества Сеула, Токио и Вашингтона подтолкнул Пхеньян, Пекин и Москву к сближению.

Кандидат на пост министра полагает, что Пхеньян расширял сотрудничество с Пекином и Москвой, "даже когда Сеул предлагал диалог". Он повторил, что сотрудничество КНДР, КНР и РФ ширится не из-за роста взаимодействия Сеула, Вашингтона и Токио.

Чо Тхэ Ёль также затронул проблему отношений с Китаем на фоне его противостояния с США. "Союз - это союз. Партнер - это партнер. Не думаю, что мы сможем установить полный баланс между этими отношениями. Существуют конфликтные моменты [в отношениях с Китаем], но пространства для сотрудничества больше", - описал он свое видение отношений с Пекином.

Для назначения на министерский пост в Южной Корее одобрение депутатов не требуется.