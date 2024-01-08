Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьера Франции

Президент республики Эмманюэль Макрон поблагодарил ее "за преданность делу и решимость"

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон в X (ранее Twitter).

Глава государства, который удовлетворил просьбу Борн об отставке, поблагодарил ее за "преданность делу и решимость".

Как указали в Елисейском дворце, Борн вместе с другими членами кабинета министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

В своем обращении в связи с отставкой Борн высказалась за продолжение намеченных реформ.

Ранее телеканал BFMTV назвал наиболее вероятным преемником Борн 34-летнего министра образования Габриэля Атталя. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Борн возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года.