8 января, 17:44

В Раде заявили о "смерти Зеленского как политической фигуры"

Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко обвинил украинского президента в том, что тот отстранился от комментариев относительно законопроекта о мобилизации

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за его молчание относительно законопроекта о новых правилах мобилизации и заявил, что украинский лидер умер как политическая фигура и не сможет вновь занять пост главы государства.

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"Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок. <…> Он [Зеленский] должен понять, что политически уже умер", - сказал он в интервью "Радио NV".

Костенко, представляющий фракцию "Голос", обвинил украинского президента в том, что тот отстранился от комментариев относительно законопроекта о мобилизации. По его мнению, Зеленский не желает брать на себя ответственность, а лишь стремится сохранить свой политический рейтинг. "Это проблема для всех нас, <…> потому что мы видим сейчас, что <…> желание [Зеленского] сохранить собственные рейтинги сильнее, чем [желание] взять на себя ответственность", - сказал он.

Законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду поздно вечером 25 декабря 2023 года, он вызвал серьезный резонанс в украинском обществе. Среди основных нововведений документа - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинские власти намерены также мобилизовать инвалидов III группы.

Тем украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также на использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку. 

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