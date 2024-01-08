В Мали террористы атаковали позиции правительственной армии в центральной части страны

Данных о том, есть ли погибшие или пострадавшие среди военных, пока нет

РАБАТ, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные террористы совершили нападение на позиции правительственной армии в центральной части Мали. Об этом сообщили в генштабе ВС республики.

Атаке подверглись части малийской армии, расположенные в районе Диангассагу (близ населенного пункта Бандиагара в регионе Мопти). О том, есть ли жертвы или пострадавшие среди военных, информации пока нет.

"Проводятся поисковые мероприятия с целью обнаружения атаковавших", - отметили в малийском генштабе.

Власти ранее разместили в районе Диангассагу армейские подразделения для защиты населения от террористов.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.