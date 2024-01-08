Трамп подал ходатайство о прекращении дела о вмешательстве в выборы в Джорджии

В документе отмечается, что абсолютный иммунитет защищает бывшего президента от уголовного преследования, а также от гражданского разбирательства

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа подали в суд округа Фултон (штат Джорджия) ходатайство, требуя прекратить дело о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.

"В этом деле Трампа обвиняют в совершении действий, которые лежат в самой основе его официальных обязанностей как президента. Президентская неприкосновенность делает невозможным обвинение, оно должно быть отменено", - следует из ходатайства.

"Абсолютный иммунитет защищает [Трампа] от уголовного преследования, а также от гражданского разбирательства", - указывается в документе.

14 августа 2023 г. большое жюри присяжных окружного суда Фултона в штате Джорджия проголосовало за выдвижение обвинений Трампу по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Против бывшего президента выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act), предназначенного для борьбы с организованными преступными группировками. Обвинение предполагает, что Трамп в составе преступной группы предпринимал усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году. Эта группа, как предполагает обвинение, действовала в Джорджии, а также в других штатах - Аризоне, Мичигане, Нью-Мексико, Висконсине и в столичном округе Колумбия. Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. Рассмотрение дела по существу в суде Джорджии в отношении Трампа было назначено на октябрь 2023 года, но затем было отложено на неопределенный срок.