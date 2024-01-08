Маск считает уголовным преступлением пособничество нелегальной иммиграции

Миллиардер убежден, что кризис на границе США реален, и его необходимо разрешить

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Пособничество нелегальной иммиграции должно быть уголовно наказуемым. Такое мнение выразил предприниматель Илон Маск.

"Помощь и пособничество нелегальной иммиграции - это уголовное преступление", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter). Таким образом Маск прокомментировал публикацию комитета Палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности, в которой сообщается, что 10 января члены комитета проведут слушания по импичменту главы министерства внутренней безопасности страны Александра Майоркаса. Конгрессмены считают, что он не принял достаточных мер для противодействия незаконной миграции.

"Кризис на границе реален, и его необходимо разрешить", - убежден миллиардер.

Ранее он сравнивал процесс легальной иммиграции в США с "кафкианским ночным кошмаром", объясняя это тем, что попасть в США нелегально гораздо проще, чем сделать это на законных основаниях.

В сентябре 2023 года Маск приехал в город Игл-Пасс на границе с Мексикой, чтобы дать американцам возможность "в прямом эфире увидеть ситуацию на границе" и ознакомиться с проблемой незаконной миграции.